"Щелкунчик" Большого театра посмотрело за сутки почти 800 тысяч человек

Анастасия Иванова

Онлайн-трансляция одного из самых популярных спектаклей Большого театра, балета "Щелкунчик", набрала за сутки почти 800 тысяч просмотров, свидетельствуют данные на YouTube-канале театра.

Большой театр в связи с закрытием и режимом самоизоляции впервые в истории решил провести серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей с 27 марта по 10 апреля. Зрители по всему миру смогли увидеть такие постановки, как оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Лебединое озеро".

Проект завершился показом балета "Щелкунчик". Видео во шло в десятку по просмотром во вкладке "В тренде" в российском YouTube.