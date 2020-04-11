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Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миромФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти можно сравнить с Брестским миром, который стал унизительным для России. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти с Германией на сделку, которая была унизительной и тяжелой», — отметил Федун, комментируя заключенную сделку.

При этом он признал, что ограничение нефтедобычи будет иметь для России и позитивные итоги, так как позволит сохранить диапазон цен на нефть в районе 30-40 долларов за баррель. Если же соглашение заключить не удалось бы, все нефтехранилища мира оказались бы полностью «залиты» через 40-45 дней, и Москве в итоге пришлось бы продавать нефть по 15-20 долларов за баррель. При нынешних же условиях Россия сможет получать от продажи нефти по 70-80 миллионов долларов в день, что оправдывает сделку, уточнил Федун.

10 апреля стало известно, что 22 из 23 стран в формате ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, после — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. Соглашение вступает в силу 1 мая. При этом Мексика отказалась взять на себя предложенные обязательства, попытки убедить ее продолжились 11 апреля.

В России переговоры по нефтяной сделке считают состоявшимися. Страна пойдет на максимальное снижение добычи относительно всех участников соглашения, если считать от мартовских уровней. При этом в Кремле отказались считать соглашение своим поражением, поскольку в результате него выиграют все страны.

Брестский мир — сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России и Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя), обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны. По его условиям, Россия отказывалась от Прибалтики и части современной Белоруссии, передавала ряд территорий Османской империи, а также обязывалась демобилизовать армию и разоружить флот.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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