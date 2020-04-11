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Сегодня Лазарева суббота: как правильно встретить праздник дома

Сегодня Лазарева суббота: как правильно встретить праздник дома

Лазарева суббота — отправная точка к празднованию Светлой Пасхи. Редакция сайта dailyhoro.ru рассказывает о традициях дня и о том, как встретить великий праздник в режиме изоляции.

Мирянам, которые проявляют интерес к Библии, будет полезно узнать об истории праздника Лазаревой субботы. Господь, зная о своих будущих мучениях, совершил ранее невозможное, укрепив веру не только своих учеников, но и многих жителей Иерусалима. Воскресение праведного Лазаря — одно из самых значимых чудес, совершенных Иисусом, является прообразом будущего Воскресения Христа, как и всех христиан после Страшного Суда.


Лазарева суббота в 2020 году

Праздник является переходным, но всегда отмечается на шестой неделе Великого поста, за день до праздника Входа Господнего в Иерусалим. В 2020 году праздник назначен на 11 апреля. Не стоит забывать, что мы сейчас переживаем тяжелые времена — во всем мире буйствует эпидемия коронавирусной инфекции, и в связи с этим духовные лица просят верующих оставаться дома. Патриарх Кирилл обратился ко всем православным с призывом молиться дома и удержаться от посещения храмов, подкрепляя веру примером Марии Египетской.

Как встретить праздник дома: советы священников

Во исполнение призыва Патриарха всея Руси, в 2020 году Лазареву субботу будет разумно встретить дома. Священнослужители понимают, как от этого может быть больно и грустно, но все мы находимся в опасной ситуации — в мир пришел смертельный вирус. По этой причине, проявляя любви к ближним, православные верующие вынуждены воздержаться от посещения соборов и церквей.


Как же быть с Лазаревой субботой? Следуйте призыву духовенства и встретьте праздник дома. Да, посетить праздничную службу нельзя, но можно посмотреть прямую трансляцию, вслушаться и вдуматься в звучащие молитвы. В обычное время многие могли бы быть 11 апреля на работе, а сегодня есть возможность, пусть и не лично, но все же побывать на службе. Если пропустите прямую трансляцию — не печальтесь, ее запись можно будет найти на сайте храма.

По окончанию богослужения обязательно устройте праздничную трапезу, но помните — день постный. На Лазареву субботу уставом разрешается вкусить рыбьей икры, немного вина и порадоваться праздничному дню, предвещающему Великое Христово Воскресение.

И сам день, по возможности, постарайтесь провести празднично. Позвоните родным, близкими и прихожанам, поздравьте всех с праздником. Вечер посвятите молитвам, размышлениям о жизни, чтению Евангелия. Можно помолиться вместе с семьей — это еще больше сплотит вас и прибавит ощущения праздника.

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По материалам: dailyhoro.ru

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