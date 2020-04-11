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Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова проведут экскурсию по Третьяковке

Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова проведут экскурсию по Третьяковке
. Третьяковская галерея и мультимедийный сервис Okko представляют эксклюзивную онлайн-экскурсию "Третьяковка со Шнуром", сообщает пресс-служба музея.

Экскурсия с шоуменом Сергеем Шнуровым и генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой – часть проекта "Искусство онлайн" – будет бесплатна для подписчиков Okko с 12 апреля.

Часовая онлайн-прогулка позволит узнать больше о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов.

"Зельфира Трегулова и Сергей Шнуров остановятся у картины Репина "Не ждали", в которой нашли отражение события, связанные с народовольчеством и убийством императора Александра II, около "Демона (сидящего)" Врубеля и расскажут про знаменитое полотно Иванова "Явление Христа народу (Явление Мессии)", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы уверены, что такая коллаборация впечатлит подписчиков Okko и поможет широкой аудитории стать ближе к искусству", - отметила Яна Бардинцева, генеральный директор Okko.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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