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Скончался заболевший коронавирусом муфтий Республики Ингушетия

Скончался заболевший коронавирусом муфтий Республики Ингушетия

Минздрав Ингушетии сообщил о смерти муфтия Республики Ингушетия Абдурахмана Мартазанова. По информации ведомства, 64-летний Мартазанов был заражен коронавирусом.

Муфтий был доставлен в больницу накануне, 10 апреля. Уже на момент госпитализации его состояние вызывало опасения - Мартазанов был подключен к аппарату ИВЛ. Первый тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью муфтия Республики Ингушетия.


Несмотря на то, что у покойного Абдурахмана Мартазанова был предварительно подтвержден коронавирус, говорить о точных причинах смерти можно будет лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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По материалам: u-f.ru

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