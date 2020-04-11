Скончался заболевший коронавирусом муфтий Республики Ингушетия

Вадим Карасев

Минздрав Ингушетии сообщил о смерти муфтия Республики Ингушетия Абдурахмана Мартазанова. По информации ведомства, 64-летний Мартазанов был заражен коронавирусом.

Муфтий был доставлен в больницу накануне, 10 апреля. Уже на момент госпитализации его состояние вызывало опасения - Мартазанов был подключен к аппарату ИВЛ. Первый тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью муфтия Республики Ингушетия.





Несмотря на то, что у покойного Абдурахмана Мартазанова был предварительно подтвержден коронавирус, говорить о точных причинах смерти можно будет лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.