Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Смертельное ДТП с участием "скорой" в Харькове: погибли трое людей (видео)

Смертельное ДТП с участием "скорой" в Харькове: погибли трое людей (видео)

Смертельное ДТП с участием "скорой" в Харькове: погибли трое людей (видео)

Вечером в пятницу, 10 апреля, в Харькове, где на днях после ДТП избили полицейских, произошла новая жуткая авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой погибли три человека.

Об этом пишет «Суспільне».

Сообщается, что авария случилась на Окружной, где столкнулись автомобиль Lanos Daewoo и машина скорой помощи.

По словам полицейских и работающих на месте трагедии медиков, погибли три человека: водитель скорой, а также водитель и пассажир Daewoo.

Бригада скорой помощи с пациентом госпитализирована в тяжёлом состоянии в 4 неотложку.

На данный момент Окружная полностью перекрыта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП в Белой Церкви (Киевская область), где ехавший на огромной скорости водитель BMW врезался в эвакуатор и погиб на месте.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Егор Крид представил альбом "58"
Егор Крид представил альбом "58"
Руперт Гринт впервые станет отцом
Руперт Гринт впервые станет отцом
Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга
Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга
СМИ: министры G20 не смогли договориться о шагах по сокращению добычи
СМИ: министры G20 не смогли договориться о шагах по сокращению добычи
Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти
Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми Мур: "Скучаю и люблю"
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми
В Москве скончались еще восемь человек с коронавирусом
В Москве скончались еще восемь человек с коронавирусом
Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти
Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти
Что смотреть онлайн 11 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 11 апреля. Расписание трансляций
Страны ОПЕК+ могут изменить сроки соглашения — Новак
Страны ОПЕК+ могут изменить сроки соглашения — Новак
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Водитель скорой помощи погиб в Ярославской области в ДТП с лосем
ДТП в Харькове: погибли три человека
В Йошкар-Оле водитель скорой погиб в ДТП
На российской трассе произошла смертельная авария со скорой и грузовиком