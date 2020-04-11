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СМИ: министры G20 не смогли договориться о шагах по сокращению добычи

СМИ: министры G20 не смогли договориться о шагах по сокращению добычи
Министры энергетики G20 не смогли договориться о конкретных мерах по сокращению добычи нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что в коммюнике по итогам встречи министров нет "прямого упоминания" о сокращении нефти, было отмечено только обязательство принять "необходимые и немедленные меры для обеспечения стабильности энергетического рынка".

Ранее агентство сообщило со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Шеймуса О'ригэна, что Канада не согласилась на конкретные цели по сокращению добычи нефти.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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