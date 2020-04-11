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СМИ раскрыли, во сколько родственникам обходится лечение впавшей в кому Бабкиной

СМИ раскрыли, во сколько родственникам обходится лечение впавшей в кому Бабкиной

70-летняя Надежда Бабкина уже десятый день находится в больнице, прибывая в коме. Стало известно, во сколько родственникам обходится лечение артистки.

Как отмечает "Комсомольская правда", Надежда Бабкина все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находясь в медикаментозной коме. Таким образом медики пытается поддерживать ритм дыхания своей пациентки.

"Артистка находится в стационаре с диагнозом "пневмония", ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления", - рассказал пресс-атташе артистки Александр Велор.

По данным источника, Надежду Бабкину положили в частный медицинский центр, временно перепрофилированый в инфекционную больницу. 

Как отмечают СМИ, госпитализация Надежды Бабкиной была платной. Звезда приехала в больницу самостоятельно, при этом для того, чтобы ее приняли, родственникам пришлось внесли аванс - 300 тысяч рублей. 

Тем не менее при выписке певицы будет сделан перерасчет исходя из того, какие услуги были получены. 

Надежда Бабкина находится в настоящее время в палате повышенной комфортности, которая обходится родственникам звезды в 25 тыс. руб. в сутки.

Как писал NEWSTES, ранее 69-летняя Надежда Бабкина не против стать мамой еще раз.

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По материалам: uposters.ru

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