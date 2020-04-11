Собянин дал задачу тестировать на коронавирус за 24 часа

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее, в течение 24 часов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам столичного градоначальника, время подтверждения диагноза чрезвычайно важно для назначения правильного лечения. «Результаты лабораторного тестирования оцифровываются и поступают в единую систему — ЕМИАС», — добавил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что сейчас ежедневно делается около 18 тысяч тестов. «Но и это не предел. Мы разворачиваем систему дальше: делаем ее более быстрой, гибкой и точной», — подчеркнул он.

Ранее Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.

По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.