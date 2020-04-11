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США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией

США помогут Италии для борьбы с Китаем и РоссиейФото: Kevin Lamarque / Reuters

В ближайшее время США передадут Италии груз гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в меморандуме, который подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

Такое решение, отмечается в документе, принято для доказательства своего лидерства и вопреки «дезинформации со стороны России и Китая», которые также помогают пострадавшему региону, но принижают значение действий США.

В Вашингтоне также ожидают, что эта помощь снизит риск повторного занесения инфекции из Европы в США и поддержит функционирование ключевых цепей поставок.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже обвинял Россию и Китай в том, что те принижают усилия США по борьбе распространением инфекции. Он утверждал, что США связывались с российским и китайским руководством, чтобы воспрепятствовать таким информационным кампаниям. Теперь эта позиция зафиксирована в документе.

О помощи Италии Трамп говорил в конце марта. Тогда речь шла о передаче медицинских принадлежностей на сумму 100 миллионов долларов, которые не нужны США.

Однако за это время Соединенные Штаты стали мировым лидером по распространению заболевания. По состоянию на 11 апреля там подтверждены более полумиллиона случаев, умерли более 18,5 тысячи человек. По этому показателю страна сравнялась с Италией, занимающей первое место по этому показателю. Далее по числу погибших идут Испания и Франция. В России с начала эпидемии погибли 102 человека с подтвержденным COVID-19.

Россия отправила в Италию специалистов в области вирусологии и эпидемиологии в конце марта. Позднее итальянская газета La Stampa опубликовала статью, где эта помощь была названа на 80 процентов бесполезной, а сама акция — политической. Эту информацию опроверг премьер-министр республики Джузеппе Конте, подчеркнувший, что Москва никогда не пыталась использовать помощь для политического давления.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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