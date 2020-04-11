США предсказали рекордную безработицу

Вадим Карасев

Фото: Nick Oxford / Reuters

Экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. Ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.

Аналитики ожидают падения ВВП США на 25 процентов в годовом выражении в период с апреля по июнь. Уровень безработицы при этом достигнет 12,6 процента. Такие результаты будут «удручающими», пишут экономисты, особенно на фоне беспрецедентных мер, которые принимают правительство и Федеральная резервная система (ФРС).

Последняя запустила уже несколько программ поддержки экономики. В рамках них регулятор скупает у банков ценные бумаги, предоставляя кредитным организациям ликвидность для выдачи кредитов, а специально созданная им структура самостоятельно кредитует наименее защищенные слои населения и предприятия.

Во второй половине года эксперты прогнозируют возврат к экономическому росту, однако общие результаты по итогам 2020-го все равно окажутся отрицательными. Ожидается, что ФРС оставит базовую ставку (по которой банки кредитуют друг друга и которая влияет на общий уровень ставок на рынке) на близком к нулевому уровне вплоть до 2022 года.

На неделе с 30 марта по 5 апреля в США было зарегистрировано 6,6 миллиона впервые поданных заявок на пособия по безработице против ожидавшихся 5,5 миллиона. Всего за три последние недели число впервые поданных заявок составило 16,7 миллиона.