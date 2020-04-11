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США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии. Документ призван продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России».

«Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России», — сказано в тексте меморандума.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о «невероятной щедрости», которую проявила Америка, помогая всему миру в борьбе с коронавирусом. А заодно обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии. По его словам, они пытались дискредитировать действия США по борьбе с COVID-19.

Напомним, Россия ранее направила в Италию помощь вместе с военными специалистами, которые помогают с лечением больных и дезинфекцией помещений.

Руководство Евросоюза, вместо того чтобы тоже помочь Италии, сразу принялось обвинять Москву в том, что она использует пандемию коронавируса для расширения собственного влияния.

В ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «глубоко оскорбительным» мнение о том, что Россия, помогая Риму в борьбе с пандемией вируса COVID-19, преследует свои политические цели.

Что же касается помощи всему миру от США, то пока она ограничивается уже привычной для Вашингтона практикой — введением санкций.

Как сообщало ИА Newstes, теперь ими будут наказывать те страны, которые, по мнению Госдепа, не слишком расторопно эвакуируют своих граждан из США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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