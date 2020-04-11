США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии. Документ призван продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о «невероятной щедрости», которую проявила Америка, помогая всему миру в борьбе с коронавирусом. А заодно обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии. По его словам, они пытались дискредитировать действия США по борьбе с COVID-19.
Напомним, Россия ранее направила в Италию помощь вместе с военными специалистами, которые помогают с лечением больных и дезинфекцией помещений.
Руководство Евросоюза, вместо того чтобы тоже помочь Италии, сразу принялось обвинять Москву в том, что она использует пандемию коронавируса для расширения собственного влияния.
В ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «глубоко оскорбительным» мнение о том, что Россия, помогая Риму в борьбе с пандемией вируса COVID-19, преследует свои политические цели.
Что же касается помощи всему миру от США, то пока она ограничивается уже привычной для Вашингтона практикой — введением санкций.
Как сообщало ИА Newstes, теперь ими будут наказывать те страны, которые, по мнению Госдепа, не слишком расторопно эвакуируют своих граждан из США.