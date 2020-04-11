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США вслед за Россией решили помочь Италии, чтобы доказать свое "лидерство"

США вслед за Россией решили помочь Италии, чтобы доказать свое "лидерство"

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом и продемонстрировать таким образом свое лидерство "вопреки дезинформации России и Китая". Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США Дональдом Трампом.

В документе подчеркивается, что здоровье американцев остается приоритетом для Вашингтона, однако и поддержка Италии, о которой попросил Рим, будет в перспективе полезна США.

"Поддержка в адрес Италии поможет бороться со вспышкой COVID-19, смягчить последствия кризиса и снизить риск повторной передачи вируса в США, одновременно демонстрируя лидерство Соединенных Штатов вопреки кампании по дезинформации, которую ведут Россия и Китай", — говорится в меморандуме.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил РФ, КНР и Иран в распространении дезинформации о борьбе США с эпидемией коронавируса, а в американских СМИ появились сообщения о том, что российские власти тиражируют посредством соцсетей конспирологические теории об американском происхождении вируса. В МИД РФ назвали эти обвинения "намеренным вбросом", а в Совфеде призвали Помпео "не валить с больной головы на здоровую", подчеркнув, что Россия не виновата в большом количестве погибших из-за коронавируса в Америке.

На данный момент в США зарегистрировано более 500 тысяч случаев COVID-19. Скончались более 18 тысяч пациентов.

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По материалам: uposters.ru

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