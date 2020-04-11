США выразили готовность помочь Италии в борьбе с COVID-19

Лидия Мартынова

Соединенные Штаты готовы оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом, следует из меморандума, который распространил Белый дом в пятницу.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по числу зараженных COVID-19 (более 500 тысяч человек), Италия занимает третье место (147 тысяч). Страны делят первое место по числу смертей (более 18 тысяч).

"Хотя главная главная ответственность правительства Соединенных Штатов - защита американского народа, помощь Италии поможет бороться со вспышкой COVID-19 и смягчить последствия кризиса, одновременно демонстрируя лидерство Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

Там же поручается профильным министерствам и ведомствам, а также НКО проработать вопросы каналов поставки этой помощи, проанализировать нужды Италии, а именно какая помощь и в каком количестве ей необходима.