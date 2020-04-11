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США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса

США вышли на первое место по числу умерших от коронавирусаФото: Стрингер / РИА Новости

США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию. В стране зарегистрировано свыше 19,6 тысячи смертей, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

США также лидируют в мире по числу зараженных — 500 594 человека, выздоровели 29 223. В Италии коронавирусом заразились 147 577 человек, вылечились 30 455.

Ранее 11 апреля США установили новый антирекорд смертности от коронавируса за сутки; от COVID-19 умерли 2108 человек.

10 апреля сообщалось, что число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Тогда по числу погибших лидировала Италия — там зафиксировали 18,8 тысячи случаев гибели от коронавируса. На втором месте были США: каждый день там умирает свыше тысячи человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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