США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран

Вадим Карасев

Фото: David Zalubowski / AP

США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на документ Белого дома.

Ограничения могут ожидать те страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных или резидентов во время эпидемии коронавируса. По мнению американской стороны, такие государства создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для граждан США. Отмечается, что санкции могут включать в себя визовые ограничения.