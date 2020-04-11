Страны ОПЕК+ могут изменить сроки соглашения — Новак

Алексей Вольцев

В зависимости от ситуации на рынке нефти страны ОПЕК+, подписавшие соглашение о сокращении добычи, смогут менять сроки его действий. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам. страны могут как увеличить, так и уменьшить срок нового двухлетнего соглашения.

«У нас будет возможность продлить этот срок. В случае более быстрого восстановления ситуации на рынке мы можем принять решение в более короткие сроки завершить мероприятия по восстановлению рынка», — сказал министр.

Он отметил, что изначально обсуждалось несколько сроков действия соглашения — год, три и четыре, но в итоге решили сделать два. Участники переговоров пришли к выводу, что это наиболее эффективный период для рынка.

«Наши компании готовы к сокращению добычи, и мы исходим из того, что мы в постоянном контакте с руководителями наших нефтяных компаний», — сказал Новак.

Как передает РБК также со ссылкой на слова Новака, новая сделка ОПЕК+ будет работать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны.

Новак подтвердил информацию об условиях сделки. В течение первых двух месяцев, с мая по июнь, сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. С начала июля добыча будет частично восстановлена и сокращение будет ограничено 8 млн баррелей в сутки. В 2021 году квота для стран-участниц будет ограничена 6 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два года, до 1 мая 2022 года.

Как уже сообщало ИА Newstes, в Кремле довольны новой сделкой ОПЕК+, она позволит избежать хаоса в мировой экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что решение РФ пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти позволило избежать хаоса в мировой экономике.