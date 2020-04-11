Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Середина апреля для многих Знаков Зодиака будет решающей. Преодолеть трудности на пути к цели помогут подсказки старших Арканов карт Таро. Их советы позволят вовремя обходить неприятности стороной и привлекать в жизнь успех.

Расклады карт Таро пользуются большой популярностью, ведь благодаря точным рекомендациям старших Арканов каждый сможет заглянуть в будущее и найти ответы на многие вопросы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно присмотреться к раскладам карт на период с 3 по 19 апреля, чтобы очередная неделя прошла успешно. Не стоит забывать о том, что карты лишь рекомендуют, а судьба находится в руках каждого, и ее можно менять.

Овен





Неделя для Овнов начнется с выбора. По карте «Влюбленные» им предстоит найти выход из сложившейся ситуации, иногда даже пожертвовать малым для достижения большего.

Карта «Колесница» символизирует резкий рывок вперед, когда события будут развиваться стремительно, и Овнам предстоит проявить чудеса приспособляемости. По этому Аркану в жизни происходят перемены, и чтобы быть к ним готовыми, нельзя останавливаться на достигнутом.

Карта «Отшельник» указывает Овнам на время, которое стоит посвятить себе. По этому Аркану удастся разрешить сложные вопросы, а также найти способ зарядиться энергией, необходимой для выполнения сложных дел.

Телец





По карте «Верховная жрица» Тельцам в понедельник нельзя торопиться. Совет карты — внимательно следить за знаками судьбы, которые помогут найти дверь, ведущую к счастью.

Аркан «Маг» говорит о новых возможностях, упускать которые нельзя. По этому Аркану Тельцы смогут выйти из финансового кризиса, если будут действовать смелее, а также обратят внимание на дополнительное образование. Полученные навыки позволят привлечь деньги.

«Колесница» — карта достижения целей, к которым стремятся Тельцы. Несмотря на то, что финал близок, нельзя терять бдительности. Внимание к деталям поможет исключить неприятные промахи и задержки.

Близнецы





По карте «Смерть» Близнецов ждет непростое начало недели. Аркан указывает на неизбежные перемены, когда приходится расставаться с прошлым, и не всегда этот переход безболезненный. Тем не менее, перемены в конечном итоге будут к лучшему.

В середине недели по карте «Император» Близнецам предстоит побороться за власть и авторитет. Совет карты — править мудро и не ставить себя выше других. Гордыня приведет к промахам и испортит репутацию, замедляя развитие.

По карте «Правосудие» в выходные дни Близнецы смогут разрешить проблемы и справиться с любыми трудностями. По этой карте важно поступать честно, чтобы в будущем не оказаться в ловушке.

Рак





Начало недели по карте «Звезда» будет наполнено радостными событиями. Аркан указывает на время, когда Раки смогут воплотить в жизнь мечты, если перестанут сомневаться в себе.

Аркан «Влюбленные» говорит о необходимости сделать важный выбор. Жизнь меняется, и для того, чтобы счастливое будущее наступило, нужно выбрать верный путь и не бояться перемен.

«Императрица» в раскладе говорит о росте и развитии, а значит, Раки могут смело продолжать затеянное дело и быть уверенными в благополучном исходе.

Лев





Львам стоит провести начало недели с осторожностью. Аркан «Повешенный» говорит о проблемах, которые могут возникнуть из-за халатного отношения к делам, а значит, нужно серьезно отнестись к своим обязанностям.

По карте «Колесница» со среды Львы смогут совершить значительный рывок и достичь желаемой цели, если не будут медлить, иначе шанс будет упущен, а следующий представится не скоро.

Карта «Сила» в раскладе указывает на то, что Львы смогут справиться с любыми препятствиями, а также стать успешнее, если будут поступать честно. Даже если неизвестность пугает, Львам нельзя отступать от поставленной цели.

Дева





Неделя для Дев начнется с карты «Солнце». Позитивный Аркан указывает на возможность привлечь в жизнь благополучие, исполнить заветную мечту и просто насладиться жизнью в кругу дорогих сердцу людей.

Аркан «Иерофант» указывает Девам на успехи, но лишь в том случае, если они смогут сосредоточиться на первостепенных задачах. Принимая решения, Девам стоит руководствоваться доводами разума и не опираться на эмоции, которые могут завести в тупик.

Аркан «Правосудие» для Дев — карта ясности. По этой карте к выходным Девы смогут понять, какое направление нужно выбрать, чтобы прийти к успеху, и от чего отказаться, чтобы исключить неприятности.

Весы





Для Весов очередная неделя апреля начнется с необходимости пересмотреть свои планы. Аркан «Башня» указывает на то, что некоторые идеи устарели, и Весам предстоит отказаться от части планов, чтобы не терять времени зря.

По карте «Сила» Весы могут без опаски заниматься любыми делами, продвигать свои проекты и не опасаться неудач. Аркан указывает на важность следования правилам и отказа от страхов, которые лишь тормозят развитие.

По карте «Солнце» Весов ждет прекрасное завершение недели. Они смогут получить вознаграждение за труды, а также исполнить заветные мечты, разделив радость с близкими.

Скорпион





В начале недели по карте «Мир» Скорпионы смогут разрешить любые сложности, найти ответы на волнующие вопросы и обрести свое место под солнцем. Аркан символизирует гармонию, достигнув которой получится преодолеть любые преграды.

Карта «Солнце» открывает перед Стрельцами все дороги, и они вольны выбирать любое направление. По этой карте преград на пути нет, а значит, можно смело воплощать в жизнь мечты и идеи.

По карте «Колесница» Скорпионы смогут разрешить проблемы и достичь целей, если перестанут сомневаться в себе и начнут действовать. Совет карты — не медлить, чтобы не упустить приятных перспектив.

Стрелец





По карте «Луна» в начале недели Стрельцам придется посмотреть в глаза своим страхам и опасениям. Борьба с ними поможет преодолеть сомнения и не останавливаться на середине пути, потакая эмоциям.

«Мир» — карта обретения гармонии. По этому Аркану Стрельцы смогут прийти к поставленной цели и поставить точку в сложном деле, а также помириться с близкими людьми и найти общий язык с коллегами.

Аркан «Колесо фортуны» указывает на неизбежные перемены, которые могут застать Стрельцов врасплох в конце недели. Совет карты — не предпринимать опрометчивых действий, и на время отпустить ситуацию, чтобы после понять, как поступать сложившихся обстоятельствах.

Козерог





По карте «Правосудие» в начале недели Козероги смогут восстановить справедливость, вернуть себе честное имя и справиться с манипуляторами или завистниками.

По карте «Колесо фортуны» Козероги будут вовлечены в события, которые помогут расставить все по местам. Аркан указывает на благополучное разрешение проблем, если Козероги смогут направить свое упрямство в нужное русло.

По карте «Суд» Козерогов ждет избавление. Это может быть выигрыш в суде, возвращение честного имени и даже долгов. Аркан указывает на то, что Козерогам нужно действовать законно, избегая нечестных методов.

Водолей





«Сила» говорит о том, что Водолеи смогут преодолеть любые трудности на пути к долгожданной цели. По этому Аркану нет непреодолимых трудностей, а значит, начать неделю нужно активно.

«Отшельник» в раскладе указывает на временную паузу, когда Водолеи смогут решить важные вопросы, набраться сил и собраться с мыслями, чтобы приступить к новым проектам.

Аркан «Луна» говорит о страхах и необходимости с ними бороться. Опасения большей частью беспочвенны, и Водолеям предстоит сделать шаг в неизвестность, чтобы понять, как именно поступать дальше, чтобы не останавливаться на достигнутом.

Рыбы





Судя по карте «Император», начало недели для Рыб будет активным и ответственным. По этому Аркану появится возможность зарекомендовать себя, занять руководящую должность, а также наладить отношения с близкими.

Карта «Колесница» говорит об успехах, которые будут достижимы лишь в том случае, если Рыбы не будут медлить. Судьба предоставляет возможность достичь всего, что нужно для счастья, поэтому медлить нельзя.

По карте «Солнце» Рыбы в конце недели смогут насладиться новыми победами, получить заслуженное вознаграждение, а также с новыми силами приняться за претворение в жизнь новых проектов и идей.