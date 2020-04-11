Телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на карантине детям

Вадим Карасев

Кадр: Team Coco / YouTube

Американский телеведущий Конан О'Брайен рассказал зрителям, как можно разыграть детей, которые раздражают родителей во время карантина. Универсальный способ он презентовал на YouTube в рубрике «Карантинные советы от Конана».

Ведущий отметил, что «люди заперты в домах со своими детьми, и они сводят взрослых с ума». «Хотите отомстить? Все просто!» — заметил ведущий.

«Так как все спортивные прямые трансляции отменили, каналы вновь показывают лучшие игры и турниры прошлого. И вы уже знаете итоговые результаты», — сообщил Конан и улыбнулся. По его словам, нужно лишь сказать детям, что это прямые трансляции и убедить их поставить все карманные деньги против денег родителя на одну из команд.

По мнению О'Брайена, это «прекрасный способ выиграть деньги и испортить настроение детям». Ведущий добавил, что при этом родитель проведет время с семьей, что сделает его героем в глазах других. В конце ролика он заключил, что если в этот розыгрыш поверит ребенок старше четырех лет, то «у него серьезные проблемы».

В августе 2019 года пользовательница TikTok Фелисити Крэйн (Felicity Crane) разыграла своих детей не менее жестоким образом: она сделала вид, что отрезала себе часть пальца ножом. Для трюка женщина воспользовалась морковью и поддельной кровью. Сыновья пришли в ужас от увиденного и попытались помочь матери.