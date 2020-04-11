Тирасполь: Лицемерие и истерика Кишинева срывают диалог

Алексей Вольцев

Внешнеполитическое ведомство Приднестровье заявило, что политические представители Молдавии «демонстрируют критическое снижение своего профессионального уровня», тем самым срывают диалог сторон и мешают прогрессу урегулирования.

Такая реакция Тирасполя последовала после того, как вице-премьер РМ по вопросам реинтеграции Кристина Лесник заявила, что в условиях борьбы с пандемией коронавируса, приднестровские власти «навязывают выдуманную самоизоляцию», ограничивая передвижения медперсонала и отказываясь участвовать в видеозаседании по этой проблематике с участием представителей формата «5+2» (ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели).

По словам Лесник, 320 тысяч граждан РМ, проживающих на левом берегу Днестра, имеют молдавскую медицинскую страховку, а самоизоляция, созданная приднестровской стороной, затрудняет их доступ к компенсируемым лекарствам, крайне необходимым во время пандемии.

МИД Приднестровья назвал позицию Лесник «спекулятивным выпадом» и привел контраргументы. Медицинское взаимодействие двух государств с первых дней борьбы с пандемией осуществляется в постоянном режиме. Все тесты по определению Covid-19 из ПМР делаются в молдавских лабораториях. Кроме того, 8 апреля молдавской стороне было официально направлено письмо с изложением эффективных апробированных рекомендаций по борьбе с инфекцией на основе приднестровского опыта.

«В контексте деятельности приднестровских врачей и медперсонала в лечебных учреждениях РМ Приднестровье было единственной стороной, которая внесла конкретное предложение: с целью защиты здоровья и жизней людей обеспечить надлежащие условия для временного проживания медработников на территории РМ на период карантинных мероприятий. Аналогичный механизм успешно зарекомендовал себя и активно применяется в Приднестровье, отвечая рекомендациям ВОЗ. Однако, как проговаривает молдавский политический представитель в своём сегодняшнем официальном обращении, сами „врачи в значительной степени отказываются принимать жильё из-за неопределённого периода развития пандемии в Республике Молдавия“», — подчеркивается в документе.

Напомним, 1 апреля пресс-секретарь главы ПМР Денис Подгорный предложил работникам сферы здравоохранения, проживающим в Приднестровье и работающим в Молдавии, либо оставаться жить и работать в Молдавии, либо не покидать Приднестровье.

«В условиях пандемии, массового распространения нового вируса Covid-19 и введения в связи с этим на территории ПМР чрезвычайного положения предоставить вам возможность свободного пересечения границы и вояжирования из страны в страну Приднестровье не может», — заявил тогда Подгорный.

Со своей стороны молдавский представитель отметил, что ограничительные санкции действуют в одностороннем порядке, а в конечном итоге страдают люди.

«Чувствительной проблемой является доступ врачей в 80 населенных пунктов, расположенных в Зоне безопасности. В большинстве из них работает только один медик, а некоторые из них живут на левом берегу Днестра и не могут добраться к месту работы», — пояснила Лесник.

Помимо этого, говорят приднестровские дипломаты, Молдавия продолжает практику использования административно-бюрократических барьеров для блокирования доставки лекарств и медоборудования. По их словам, Кишинев ставит условие того, что весь транзит должен рассматриваться в контексте процесса реинтеграции.

После того, как Украина закрыла свою границу на приднестровском участке все грузы для ПМР транзитом следуют через территорию Молдавии. Президент Приднестровья Вадим Красносельский, выступая 1 апреля перед депутатами Верховного совета, заявил, что Кишинев в условиях пандемии продолжает оказывать экономическое и политическое давление на регион. Приднестровский лидер констатировал, что «граждане Приднестровья из-за действий Республики Молдавия оказались в крайне затруднительном положении, граничащем с безвыходным».

Позже глава молдавского государства Игорь Додон опроверг высказывание приднестровского коллеги, сказав, что «в настоящий момент нет ограничений для ввоза в ПМР медикаментов».

«У нас хорошее сотрудничество с администрацией Приднестровья. На прошлой неделе я несколько раз разговаривал по телефону с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, оперативно решаем все проблемы», — заявил Додон в рамках еженедельной платформы «Президент отвечает».

В Тирасполе напомнили и о банковской блокаде, которая приводит к тому, что не только приднестровцы, но и сотрудники молдавских учреждений, проживающие в ПМР, не имеют доступа к обслуживанию международных карт и «вынуждены рисковать собственным здоровьем, выезжая для снятия денежных средств в условиях карантина».

У Кишинева другой взгляд на эту ситуацию. С 30 января платежные системы Visa и Mastercard заблокировали расчеты по банковским картам в Приднестровье. Большинство клиентов использовали эмитированные в Молдавии пластиковые карты. POS-терминалы, через которые проходит оплата, были установлены российским «Уралсиб банком».

«Такие сделки противоречат их правилам, поэтому их приостановили», — объяснил представитель Национального банка Молдавии Октавиан Армашу.

Тем не менее МИД Приднестровья считает, что декларации молдавской стороны нацелены на отвлечение внимания международных партнеров и широкой общественности от реальных проблем приднестровского урегулирования и общемировой борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Как видим, даже чрезвычайная жизненная ситуация не является основанием для пересмотра молдавской стороной антигуманных политизированных подходов, а лицемерные публичные истерики прикрывают неспособность урегулировать реальные проблемы», — заключили в Тирасполе.

Как сообщало ИА Newstes, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Кристина Лесник заявляла, что пандемия коронавирусной инфекции может стать фактором, который поможет РМ и Приднестровью сблизиться. По ее словам, на сегодняшний день Кишинев максимально открыт для того, чтобы оказать помощь жителям обоих берегов Днестра. Она отметила, что для Кишинева и Тирасполя крайне важен такой опыт взаимодействия в подобных кризисных ситуациях.

«Именно этот опыт может стать тем фактором, который сблизит оба берега», — убеждена Лесник.