У каждого четвертого зараженного COVID-19 болезнь не развивается

Вадим Карасев

Каждый четвертый инфицированный коронавирусной инфекцией COVID-19, не знает об этом и не ощущает симптомов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25%, в разные дни по-разному, потому что мы каждый день анализируем, считаем все это, это люди, у которых нет симптомов совсем и потом заболевание не развивается, что важно", – сказала она в эфире "России 24".

При этом даже такие инфицированные остаются носителями вируса, предупредила она. Их число не совпадает с тем, у кого обнаружился иммунитет к инфекции – в России их нашлось всего лишь 3%.

Попова добавила, что нельзя пока говорить о сроках окончания пандемии в мире: никто не знает, как будет вести себя вирус. Человечество в целом "знакомо" с ним всего лишь три месяца, напомнила глава Роспотребнадзора.

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 1786 жителей России. В общей сложности в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.