Убывающая Луна в Стрельце: какие ритуалы и практики проводить в эти дни

Вадим Карасев

Влияние Луны велико, особенно если она пребывает в определенных созвездиях. 10 и 11 апреля убывающее ночное светило займет место в Стрельце, и эти дни будут не самыми простыми. Справиться с неприятностями помогут ритуалы и практики.

Оба дня, что Луна проведет в созвездии Стрельца, будут не особенно благоприятными. Диссонанс этого союза будет отражаться и на настроении, и на ведении дел. В связи с таким положением эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют направить энергию на проведение обрядов, защищающих от проблем, а также провести практику на восполнение жизненных сил.

Ритуал на избавление от проблем

Справиться с неурядицами и исключить неприятности в выходные дни поможет обряд, проведенный после заката солнца в субботу. Для его проведения нужно остаться в тишине и сосредоточиться. На листке бумаги записывают проблемы, которые мешают счастью, а затем сжигают список на огне от пламени свечи. Пепел развеивают по ветру со словами:

«Беды и невзгоды Луна убывающая заберет, в дали дальние унесет. Ни к кому беды мои не прицепятся, никому зла не принесут — во времени сгинут, ко мне не придут».

После этого свечу не тушат еще несколько минут, всматриваются в пламя и проговаривают:

«На счастье себя настраиваю, заговором на успех программирую. Как пламя потухнет, так и беды уйдут, удачей сменятся».

Ритуал на привлечение финансов

В выходные дни есть риск столкнуться с оттоком финансов, и для того, чтобы не лишиться денежной удачи, проводят специальный ритуал. Напечатанную или нарисованную картинку созвездия Стрельца кладут на столе так, чтобы стрела указывала на монеты. После того, как Солнце сядет, проговаривают:

«Созвездие Стрельца на деньги указывает, путь к богатству открывает, невзгоды преодолеть помогает. Как Луна убывает, так и проблемы стираются, долги испаряются».

Заговоренные монеты не тратят и используют в качестве талисманов, привлекающих материальное изобилие.

Ритуал на обретение гармонии

Влияние убывающей Луны в Стрельце сказывается на настроении. И многие в эти дни могут чувствовать злость и раздражение. Справиться с эмоциональным фоном и избежать отрицательных последствий сильных эмоций поможет действенный ритуал. В моменты, когда настроение меняется, нужно подержать в руках заговоренный талисман. Сделать его не сложно: для этого берут пуговицу светлого цвета, продевают в дырочки белую нить, оставляя свободным одно отверстие. Готовый амулет заговаривают:

«Нитью белой пустоты заполняю, место для негатива оставляю. Как злость меня переполнять будет, талисман мне поможет, негатив в отверстие пустое направит, меня от дурного избавит».

Такой талисман можно использовать ежедневно, обновляя его защитные свойства раз в месяц.

Защитная практика в дни пребывания убывающей Луны в Стрельце

Сочетание энергии Луны и этого созвездия не дает спокойно наслаждаться жизнью и часто вызывает раздражительность и гнев. Такие эмоции не станут спутниками успеха, а также ослабят биополе, поэтому важно провести практику, направленную на защиту от негатива, а также на укрепление биополя.

Провести практику можно в любое время суток, оставшись в одиночестве. Для этого нужно занять удобную позу, расслабиться и сосредоточиться на дыхании. Размеренные вдохи делают ртом и медленно вдыхают носом. Поле этого представляют себе плотный прозрачный пузырь, который охватывает все тело, заключая его в защиту. Этот пузырь не пропускает негатив из внешнего мира, защищает от неприятностей, влияния недоброжелателей и завистников.

Представив пузырь, нужно сосредоточиться и на укреплении биополя. Для этого мысленно протягивают нить, соединяющую кокон со Вселенной. Через эту нить космическая энергия будет поступать к человеку, помогая ему быстро восстановить силы. Такая практика поможет стать сильнее и противостоять любым невзгодам в неспокойное время.