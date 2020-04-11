Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях
Сегодня, 17:14 Влада Некрасова
Научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Алексей Кабанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" для телеканала "Россия 1" рассказал, как противовирусные вакцины тестируются на людях.
По словам Кабанова, который принимал участие в подобных исследованиях в качестве добровольца, все желающие приглашаются на скрининг. После этого те, кто подходит по состоянию здоровья, подписывают необходимые документы и проходят вакцинацию.
По материалам: ria.ru