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Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях

Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях
Научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Алексей Кабанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" для телеканала "Россия 1" рассказал, как противовирусные вакцины тестируются на людях.

По словам Кабанова, который принимал участие в подобных исследованиях в качестве добровольца, все желающие приглашаются на скрининг. После этого те, кто подходит по состоянию здоровья, подписывают необходимые документы и проходят вакцинацию.

# Россия
По материалам: ria.ru

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