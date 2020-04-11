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Умер актер из фильма «Человеческая многоножка»

Умер актер из фильма «Человеческая многоножка»Дитер ЛазерКадр: «Человеческая многоножка»

Умер немецкий актер Дитер Лазер. Об этом сообщает TMZ.

Он скончался на 79-м году жизни. Его жена Инга уточнила, что артист умер в Берлине 29 февраля.

Причина смерти Лазера не раскрывается.

Наибольшую известность Лазеру принесла роль злодея в хорроре «Человеческая многоножка» 2009 года. Всего он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.

«Человеческая многоножка» режиссера Тома Сикса считается одной из «самых страшных и ужасных» за всю историю кинематографа. Так, например, критик Роджер Эберт отказался ставить оценку картине, заявив, что фильм невозможно оценить — он находится по ту сторону добра и зла. После выхода на экраны фильм был раскритикован за эксплуатацию чрезмерного насилия и непристойность. Картина была временно запрещена на территории Австралии и до сих пор остается запрещенной в Новой Зеландии. В Великобритании фильм был выпущен только после того, как прокатчик согласился вырезать несколько особенно жестоких сцен.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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