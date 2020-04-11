Умер муфтий Ингушетии, возможная причина смерти — коронавирус
Глава Духовного центра мусульман (ДЦМ) Республики Ингушетия муфтий Абдурахман Мартазанов умер сегодня, 11 апреля, сообщают в Минздраве Ингушетии. Предварительная причина смерти — коронавирусная инфекция.
Абдурахману Мартазанову было 64 года. Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Ингушетии в июле 2019 года сроком на пять лет. До этого в течение 20 лет он был кадием — шариатским судьей республики. Абдурахман Мартазанов приходится родственником предыдущему муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву. Мартазанов и Хамхоев — выходцы из тейпа Хамхой.
ДЦМ (муфтият) Ингушетии был официально ликвидирован Верховным судом республики как юридическое лицо в сентябре 2019 года.