Умер муфтий Ингушетии, возможная причина смерти — коронавирус

Анастасия Иванова

Глава Духовного центра мусульман (ДЦМ) Республики Ингушетия муфтий Абдурахман Мартазанов умер сегодня, 11 апреля, сообщают в Минздраве Ингушетии. Предварительная причина смерти — коронавирусная инфекция.

«Абдурахман Мартазанов скончался в больнице. Первичный тест у него подтвердил коронавирус. Он находился в тяжелом состоянии, ему подключили аппарат искусственной вентиляции легких», — сообщили в республиканском Минздраве.

Абдурахману Мартазанову было 64 года. Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Ингушетии в июле 2019 года сроком на пять лет. До этого в течение 20 лет он был кадием — шариатским судьей республики. Абдурахман Мартазанов приходится родственником предыдущему муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву. Мартазанов и Хамхоев — выходцы из тейпа Хамхой.

ДЦМ (муфтият) Ингушетии был официально ликвидирован Верховным судом республики как юридическое лицо в сентябре 2019 года.

Артур Приймак

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