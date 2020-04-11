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В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
Третий больной коронавирусом выявлен в Абхазии, им оказался житель города Гагра 1925 года рождения, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.

"Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

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По материалам: ria.ru

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