В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 966 человек

Влада Некрасова

Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 29 и достигло 966, еще один человек скончался, сообщается в субботу на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

В пятницу власти республики сообщали о 937 подтвержденном случае коронавируса и 12 летальных исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.