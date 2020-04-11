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В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 966 человек

В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 966 человек
Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 29 и достигло 966, еще один человек скончался, сообщается в субботу на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

В пятницу власти республики сообщали о 937 подтвержденном случае коронавируса и 12 летальных исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

# В мире
По материалам: ria.ru

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