В Белоруссии 301 медик заразился COVID-19

Вадим Карасев

301 медик оказались заражены коронавирусом в Белоруссии. Соответствующее заявление сделала на брифинге министр здравоохранения Республики Владимир Караник. С его слов, большая часть медперсонала была инфицирована в Минске, Минской и Витебской областях. Единичные случаи выявлены в других регионах страны.

Чиновник рассказал, что у большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит в бессимптомной форме. По оперативным данным Минздрава с начала пандемии в Белоруссии заражено 2226 человека, 23 случая с летальным исходом.

При этом ВОЗ утверждает, что Республика входит в «новую фазу эволюции вспышки COVID-19», передает РБК.