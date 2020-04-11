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В Белоруссии 301 медик заразился COVID-19

В Белоруссии 301 медик заразился COVID-19

301 медик оказались заражены коронавирусом в Белоруссии. Соответствующее заявление сделала на брифинге министр здравоохранения Республики Владимир Караник. С его слов, большая часть медперсонала была инфицирована в Минске, Минской и Витебской областях. Единичные случаи выявлены в других регионах страны.

Чиновник рассказал, что у большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит в бессимптомной форме. По оперативным данным Минздрава с начала пандемии в Белоруссии заражено 2226 человека, 23 случая с летальным исходом.

При этом ВОЗ утверждает, что Республика входит в «новую фазу эволюции вспышки COVID-19», передает РБК.

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По материалам: u-f.ru

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