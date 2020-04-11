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В Химках образовалась пробка из скорых с заражёнными коронавирусом

В Химках образовалась пробка из скорых с заражёнными коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи из-за большого потока пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе, передаёт РИА «Новости».

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам», — указывается в сообщении. 

В штабе отметили, что в последние дни вырос поток заболевших COVID-19. Все больницы и станции скорой помощи в столице работают в усиленном режиме. Подчёркивается, что всех заражённых поместят в стационар и окажут им необходимую медицинскую помощь.

Также в штабе напомнили, что кроме 13 городских стационаров зараженных новым вирусом также принимают частные больницы и федеральные станции.

По состоянию на 11 апреля число заразившихся новым коронавирусом в Москве составляет 8 852 человека, за сутки из столичных больниц в связи с выздоровлением выписались 149 пациентов. Правительство Москвы сообщило о планах развернуть в ближайшие две недели дополнительно 10 тысяч коек для больных COVID-19.

В России по последним данным зафиксировано 13584 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 1045 россиян. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 106 человек.

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По материалам: pnp.ru

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