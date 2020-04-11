В ЮАР число заражений коронавирусом достигло 2028

Влада Некрасова

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Южно-Африканской Республике достигло 2028, скончались 25 человек, сообщает национальный институт инфекционных заболеваний республики (NICD).

"Количество заражений продолжает расти, и в настоящее время подтверждено 2028 случаев COVID-19. С прискорбием сообщаем о 25 смертях к настоящему времени", - говорится в заявлении института в Twitter.

В общей сложности специалисты провели 75 053 теста на коронавирус в стране, население которой превышает 58 миллионов человек. Большая часть заражений выявлена в провинции Гаутенг: там заболели 813 человек. Следом идет Западно-Капская провинция, на территории которой расположен крупный город Кейптаун. В этой провинции зафиксированы 546 случаев COVID-19.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.