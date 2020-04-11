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В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус

В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирусФото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти Южной Кореи сообщили о десятках случаев позитивных тестов на коронавирус у уже переболевших им пациентов. Об этом сообщает Reuters.

Вирус был выявлен у 91 переболевшего COVID-19 ранее. Отмечается, что окончательная причина такой тенденции пока непонятна. Возможно, речь идет не о повторном заражении, а реактивации коронавируса, предположил глава центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кён.

Число повторных выявлений коронавируса у переболевших пациентов будет только увеличиваться, утверждает профессор инфекционных заболеваний в больнице Гуро при Корейском университете Ким Ву Джу. Он также предположил, что в таких случаях у заболевших мог произойти рецидив болезни. Другие эксперты полагают, что результаты теста могут быть положительными либо по ошибке, либо из-за того, что вирус все еще остался в организме пациентов, однако не представляет опасности для него и окружающих.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано около 10,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 208 человек умерли, еще 7,1 тысяча — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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