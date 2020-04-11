Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19

В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19

В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
Эффективность некоторых международных структур в борьбе с пандемией коронавируса оставляет желать лучшего, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист спросил Пескова, как он оценивает участие "международной организации здравоохранения, международной торговой организации, "Большой двадцатки" в противодействии коронавирусу".


"Действительно, беспрецедентность этой пандемии, беспрецедентность кризиса, она продемонстрировала, мягко говоря, что эффективность упомянутых вами международных структур оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

Он отметил, что многие эти структуры "вообще не работают".


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Bloomberg: Saudi Aramco отложила объявление экспортных цен на нефть
Bloomberg: Saudi Aramco отложила объявление экспортных цен на нефть
Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова проведут экскурсию по Третьяковке
Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова проведут экскурсию по Третьяковке
Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях
Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях
Назван самый оптимистичный прогноз о сроке окончания эпидемии COVID-19 в России
Назван самый оптимистичный прогноз о сроке окончания эпидемии
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
Стало известно об изменении состояния Надежды Бабкиной
Стало известно об изменении состояния Надежды Бабкиной
Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Игравший за Грозный чешский футболист рассказал о наставлениях Кадырова в раздевалке
Игравший за Грозный чешский футболист рассказал о наставлениях
Здоровье президента Путина отменное — Кремль
Здоровье президента Путина отменное — Кремль
Коронавирус исполнил пожелание Греты Тунберг
Коронавирус исполнил пожелание Греты Тунберг
Когда закончится пандемия коронавируса — мнение эксперта
Когда закончится пандемия коронавируса — мнение эксперта
Зои Кравиц, Кайя Гербер и еще 12 звездных дочек, которые очень похожи на своих мам
Зои Кравиц, Кайя Гербер и еще 12 звездных дочек, которые очень похожи

Топ на сегодня

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Еще по теме

Кремль: Москва будет защищать интересы в судах, если Киев не выплатит долг
Песков: в Кремле ожидают несколько международных телефонных разговоров
Кремль считает, что российско-американские отношения находятся «на дне»
Песков связал российские учения с обстановкой в Сирии