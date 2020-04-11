В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19

Анастасия Иванова

Эффективность некоторых международных структур в борьбе с пандемией коронавируса оставляет желать лучшего, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист спросил Пескова, как он оценивает участие "международной организации здравоохранения, международной торговой организации, "Большой двадцатки" в противодействии коронавирусу".





"Действительно, беспрецедентность этой пандемии, беспрецедентность кризиса, она продемонстрировала, мягко говоря, что эффективность упомянутых вами международных структур оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

Он отметил, что многие эти структуры "вообще не работают".

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