В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
Сегодня, 17:00 Анастасия Иванова
Эффективность некоторых международных структур в борьбе с пандемией коронавируса оставляет желать лучшего, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, как он оценивает участие "международной организации здравоохранения, международной торговой организации, "Большой двадцатки" в противодействии коронавирусу".
"Действительно, беспрецедентность этой пандемии, беспрецедентность кризиса, она продемонстрировала, мягко говоря, что эффективность упомянутых вами международных структур оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
Он отметил, что многие эти структуры "вообще не работают".
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По материалам: ria.ru