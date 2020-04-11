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В Крыму запретят посещения кладбищ на Пасху из-за коронавируса

В Крыму запретят посещения кладбищ на Пасху из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Руководитель управления Роспотребнадзора по регионам Наталья Пеньковская заявила, что ведомство вводит ограничения на посещения кладбищ на Пасху в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я вынуждена обратиться с просьбой с занесением в протокол о запрете посещения кладбищ… Естественно, за исключением случаев, связанных с погребением», — сказала она на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму.

Глава республики Сергей Аксенов поддержал соответствующее предложение и попросил крымчан отнестись к этому решению с пониманием. Он также призвал граждан республики провести пасхальные дни дома и не посещать храмы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в качестве еще одной меры по предотвращению распространения коронавируса Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима самоизоляции они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Просто посещать кладбища в ближайшее время будет запрещено. По аналогии с Москвой, посещение кладбищ приостановили и в Подмосковье.

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По материалам: pnp.ru

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