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В Лондоне от инсульта умер известный политолог Александр Некрасов

В Лондоне от инсульта умер известный политолог Александр Некрасов

В Лондоне на 64-м году жизни скончался известный российский политолог Александр Некрасов.

О трагическом событии сообщил его сын Александр Некрасов — младший, который напомнил, что отец еще 7 апреля принимал участие в эфире передачи Владимира Соловьева, который был посвящен теме борьбы с коронавирусом в Великобритании.

После телепередачи Некрасов почувствовал себя плохо. Согласно диагнозу, произошел инсульт. Некрасова госпитализировали, однако реанимационные мероприятия не помогли, спустя два дня, 9 апреля, пациент скончался.

Смерть видного эксперта в своем телеграм-канале подтвердил и российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Он умер в Лондоне. Не коронавирус, но от этого не легче. Только во вторник он был у меня в эфире, как всегда, остроумный, ироничный, яркий», — написал журналист.

Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 года, он являлся правнуком Льва Толстого и Николая Некрасова. Его семья переехала в Великобританию в 1960-х годах, однако позднее Некрасов вернулся в СССР для учебы в МГИМО.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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