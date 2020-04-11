В Лондоне от инсульта умер известный политолог Александр Некрасов
В Лондоне на 64-м году жизни скончался известный российский политолог Александр Некрасов.
О трагическом событии сообщил его сын Александр Некрасов — младший, который напомнил, что отец еще 7 апреля принимал участие в эфире передачи Владимира Соловьева, который был посвящен теме борьбы с коронавирусом в Великобритании.
После телепередачи Некрасов почувствовал себя плохо. Согласно диагнозу, произошел инсульт. Некрасова госпитализировали, однако реанимационные мероприятия не помогли, спустя два дня, 9 апреля, пациент скончался.
Смерть видного эксперта в своем телеграм-канале подтвердил и российский телеведущий Владимир Соловьев.
Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 года, он являлся правнуком Льва Толстого и Николая Некрасова. Его семья переехала в Великобританию в 1960-х годах, однако позднее Некрасов вернулся в СССР для учебы в МГИМО.