В Москве скончались еще восемь человек с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Еще восемь человек с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По информации штаба, пациенты в возрасте от 39 до 84 лет имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), атеросклероз, пиелонефрит. Трое умерших страдали сахарным диабетом. У 39-летнего пациента была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.

Таким образом, количество летальных случаев в России увеличилось до 102. Всего, по данным на 10 апреля, в стране зафиксировано около 11,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из них за последние сутки — 1786. Вылечились 795 пациентов.