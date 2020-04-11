В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

Влада Некрасова

Сергея Собянина

Московский штаб по экономическим вопросам уточнил указ мэрао приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.

"На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, откачка воды из котлованов). Также на работу будут выходить сотрудники, которые охраняют ключевые предприятия или объекты", — говорится в сообщении.