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В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции
Московский штаб по экономическим вопросам уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.

"На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, откачка воды из котлованов). Также на работу будут выходить сотрудники, которые охраняют ключевые предприятия или объекты", — говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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