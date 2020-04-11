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В Подмосковье число больных коронавирусом превысило 1 тыс. человек

В Подмосковье число больных коронавирусом превысило 1 тыс. человек

В Московской области уже более 1 тыс. человек заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщил в своем видеообращении губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что выявляется все больше больных пневмонией.

В рамках мер, принимаемых для противодействия распространению коронавируса, власти Подмосковья решили почти полностью остановить стройку соцобъектов и домов.

«Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил — дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить», — сказал Воробьев.

Кроме того, он вводит в области пропускной режим. Все, кто собрался на работу, должны будут зарегистрироваться на платформе Услуги.Мосрег.Ру.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Москве число умерших от коронавируса достигло 58 человек. Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о введении пропускного режима.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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