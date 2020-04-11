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В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к Covid-19

В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к Covid-19

В России зарегистрирована новая тест-система «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Тест-система разработана научным центром «Вектор». Она прошла все необходимые технические и клинические испытания.

«Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным. Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против Covid-19», — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы. Одна предназначена для быстрого выявления коронавируса, а вторая — для обнаружения антител.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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