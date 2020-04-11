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В РПЦ сравнили с фарисеями хвастающихся бесстрашием к Covid-19 священников

В РПЦ сравнили с фарисеями хвастающихся бесстрашием к Covid-19 священников

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал священников, которые пользуются ситуацией с коронавирусом для демонстрации бесстрашия и твердости в вере.

"Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру. [...] На мой взгляд, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию", - рассказал митрополит Иларион в интервью ТАСС.

По его словам, в нынешнее время следует не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других. При этом священнослужитель подчеркнул, что в целом священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают все возможное для снижения риска заражения среди прихожан.

Иларион указал, что опыт существования в условиях коронавируса в любом случае многому научит Русскую православную церковь (РПЦ). "В частности тому, как воспринимать указания священноначалия. Я воспитан на том понимании, что, если священноначалие к чему-либо призывает, это надо соблюдать неукоснительно", - отметил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех задуматься о духовных причинах пандемии коронавинуса, для того что обернуть ситуацию в пользу человечества.

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По материалам: uposters.ru

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