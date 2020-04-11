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В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час

В Турции из-за коронавируса ввели комендантский часФото: Ari Jalal / REUTERS

Власти Турции вводят с 11 апреля комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.

Жителям в течение двух суток нельзя будет покидать свои дома. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

6 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел запрет на продажу медицинских масок в стране. Граждане смогут получить средства защиты, не платя за них.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 47 029 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 006 человек, 2 423 пациента выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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