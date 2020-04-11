В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса

Анастасия Иванова

Военврач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали коронавирус, выздоровела. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

10 апреля женщину выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача. Два последних ПЦР-теста у военнослужащей были отрицательными.

Ранее лабораторные исследования методом ПЦР у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больной COVID-19, также дали отрицательные результаты.

Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, вернулись к работе.

«ФАКТЫ» сообщали о новых случаях заражения коронавирусом в ВСУ, а также об умершей от инфекции военнослужащей из Ивано-Франковской области.