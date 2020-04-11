Венеция до карантина и сейчас — ужасающие фото пустых улиц

Влада Некрасова

Италия занимает третье место по числу зараженных коронавирусом в мире — больше 152 тысяч человек и почти 20 тысяч умерших. В начале марта премьер-министр страны объявил о начале карантина, который накануне продлили до 3 мая. Сейчас улочки итальянских городов больше напоминаю кадры из фильмов-катастроф...





Идея снять Венецию, закрытую на карантин, была безумной с самого начала. Но Жанна Бадоева решила рискнуть в своем шоу «Жизнь других» — в середине марта разослала письма во все инстанции и стала ждать. «Италия славится своей бюрократией, — рассказывает телеведущая. — Без разрешающей бумажки можно даже не начинать, тебя никуда не пустят и еще оштрафуют».

Через две недели пришел ответ: венецианская администрация дала разрешение Первому каналу на съемки во всех указанных двадцати локациях! Это поразительно, потому что ни одному иностранному журналисту пока не удалось попасть в закрытую Венецию. «Ужас был в том, что к тому времени Италия закрыла границы для самолетов, а у нас один оператор живет в США, другой — на Украине, а режиссер — в Брюсселе! — вспоминает Жанна. — То есть мы с моим мужем Василием, продюсером шоу, остались вдвоем. Что делать? Стали искать местного оператора. Причем нужен был именно из венецианского региона, потому что границы внутри Италии, между регионами, тоже закрылись. Десять человек нам отказало — они боялись нарушать карантин. Один, последний в нашем списке, согласился!»

Разрешение на съемку дано было на неделю, команда приступила к работе 31 марта. Было холодно, а на улицах самого туристического города мира — ни души, только полиция, и каждый патруль строго требует документы.

«От ужаса или от холода отсняли все 20 локаций за два дня, — говорит Жанна. — Обычно на такой объем уходит неделя. Торопливо переслали отснятый материал режиссеру. Дальше было самое кошмарное: режиссер сказал, что все видео бракованное! Материал нельзя использовать — снято в расфокусе, картинка плывет, брак по звуку. А ведь у нас там не просто виды улиц и площадей — я взяла интервью у мэра Венеции, поговорила с комиссаром полиции, с торговцами на рыбном рынке. И это все уже не переснимешь. Но у нас все еще оставались четыре рабочих дня, и мы с Васей уже не думали, лучше нам повесить итальянского оператора или его расстрелять. Мы думали, как спасти ситуацию».

Бадоева приняла отчаянное решение снимать на телефон мужа — камера у него хорошая.

«Снова, по тем же местам Венеции бегом, но уже, конечно, без интервью мэра и комиссара полиции, — признается телезвезда. — Режиссер был постоянно с нами на связи по скайпу, говорил, где лучше встать, как выстроить план. Муж Вася снимал на телефон, стараясь, чтобы руки не дрожали. Я произносила свой текст. На площади Сан-Марко стояла такая пронзительная тишина: я слышала собственное эхо, крики чаек и как ветер раскачивает колокол. Жутко и красиво одновременно. Честно, это была самая сложная съемка за всю мою жизнь».

Смотрите выпуск «Жизнь других» из Венеции 12 апреля в 10.15

Фото: пресс-служба, Legion-media, Getty