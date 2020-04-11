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Вениамин Кондратьев частично продлил карантин на Кубани

Вениамин Кондратьев частично продлил карантин на Кубани


Кондратьев записал обращение к жителям Краснодарского края, в котором продлил карантин до 18 апреля. Но частично – то есть, это уже не карантин, а самоизоляция.

«По настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлён до нуля часов 18 апреля, и, скорее всего, продлеваться больше не будет, - сказал он, - но с нуля часов 12 апреля карантинные внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции».




Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО, мойки самообслуживания;



Режим самоизоляции – внутри муниципалитетов (внутри районов), то есть, без красного пропуска выехать за пределы района проживания нельзя;



До 13 апреля муниципалитеты совместно с департаментов экономики края решат, какие предприятия и фирмы продолжат работу – с целью удержания экономики;



Посещение общественных по-прежнему запрещено - в рамках режима самоизоляции.

Губернатор поблагодарил медицинских работников Кубани и отметил, что благодаря их работе, а так же вовремя введённых карантинных мероприятий – довольно жёстких, ситуация хорошо контролируется. Ведь, как он отметил, на шестимиллионную Кубань приходится всего 125 выявленных случаев заражения и 3 смерти – что как раз и говорит о хорошей контролируемости ситуации.

Кондратьев также добавил, что знает о критике в свой адрес за жёсткие, как многим кажется, карантинные меры.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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