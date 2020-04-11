Вера Брежнева: «У нас страсть, Костя хочет быть со мной 24 часа в сутки»

Влада Некрасова

Певица рассказала, как проходит ее жизнь в самоизоляции. Брежнева уверяет: между ней и супругом царит полная идиллия, а режим «круглые сутки вместе» только укрепляет их отношения.

В прошлом году появились слухи, что Константин Меладзе закрутил роман с очередной блондинкой из «ВИА Гры» — Эрикой Герцег. Некоторые были уверены, что исчезновение совместных снимков четы в личном блоге Брежневой только подтверждает информацию. Однако 38-летняя артистка относится к домыслам с иронией.

В YouTube-шоу «Люкс ФМ» она заявила, что рада проводить этот период с близкими, и между ними не возникает конфликтов. «Это мечта Константина — быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив, и Сара счастлива, — говорит она. — Соня, к сожалению, осталась в Америке, не успела прилететь. В ее университете объявили карантин чуть-чуть позднее, и она училась до последнего. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть».





Певица отметила, что поддерживать такой эмоциональный баланс им удается благодаря занятости. «Мне очень повезло. Дочка занимается онлайн с понедельника по пятницу с утра до вечера. А муж на верхнем этаже сидит в студии и работает. А я прибираю, тренируюсь, провожу прямые эфиры… Потом мы встречаемся на обеде, как будто не виделись полдня», — делится звезда.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» старается тратить внезапно высвободившееся время с пользой. Продолжает активно заниматься спортом, экспериментирует на кухне, правда, придерживаясь низкокалорийного питания. «Я не покупаю домой еду, которая может привести к ожирению. И у меня страдают все близкие, потому что они ходят и спрашивают: «Ну что, можно съесть сладенького?». А я говорю: «Ничего нет. Бери мед», — делилась она.

Брежнева получает удовольствие от вынужденного отпуска, ведь еще несколько недель назад она была в туре по США. Однако признается, что заточение сначала повергло ее в депрессию. «Я успела вылететь из Америки и уже четыре недели сижу на карантине, — вспоминала артистка. — Первое время я просто отсыпалась после перелетов, не было сил. Неделю восстанавливалась, думала: «Как же хорошо я выспалась». На вторую неделю стала понимать: что-то не так. Мой организм просил выйти на улицу, я стала сходить с ума. Этот период был самым сложным, когда мне нужно было просто привыкнуть, что я все время в одном помещении. Вторую неделю была ломка, а сейчас я просто наслаждаюсь. Я — хозяюшка: готовлю, прибираю».

Фото: Legion-Media, Instagram