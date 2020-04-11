Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня в Иерусалим

Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня в Иерусалим

Вербное воскресенье — значимый праздник в православной религии. В этот день верующие молятся Высшим Силам, чтобы обрести защиту и очистить души от негатива.

Праздник Входа Господня в Иерусалим в 2020 году отметят 12 апреля. В этот день верующие соблюдают традиции и предписания церкви, а также готовятся ко вступлению в Страстную неделю, последние семь дней перед Великой Пасхой. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с особенностями праздничного дня, чтобы ненароком не нарушить церковных запретов и не навлечь на себя неприятности.


Как праздновать Вербное воскресенье

Во все времена подготовку к празднику начинали заранее, убирались в жилищах, чтобы встретить Вербное воскресенье в чистоте. В день праздника отказываются от тяжелой физической работы и посвящают время молитвам, а также укреплению семейных уз.

В 2020 году традиционные церковные службы отменяются из-за риска заболеть новым вирусом, поэтому верующим стоит остаться дома. Молитвы возносят перед святыми ликами, а для того, чтобы не упустить ничего важного, церковнослужители предлагают включить трансляции богослужений.

Церковные традиции тесно переплелись с народными обычаями, поэтому многие в день праздника символически бьют родных вербными веточками, прогоняя хвори и болезни. Веточки ставят у образов, сжигая прошлогодние, чтобы обновить защиту и уберечься от невзгод еще на один год.


Молитвы в день Вербного воскресенья возносят не только за здравие, но и за упокой душ близких, покинувших мир живых. У Господа просят даровать умершим Царствие Небесное и простить душам грехи. Молятся и за счастье, а в условиях угрозы пандемии священнослужители призывают помолиться о здравии всех живущих на земле.

Молитвы в Верное воскресенье обладают особой силой, и во все времена в день великого праздника девушки и женщины молились, чтобы небеса помогли зачать и выносить здоровое потомство, не оставили в минуту трудности и помогли найти спутника жизни.

В ночь на Вербное воскресенье запоминают сны. Считается, что в это время они могут быть вещими, и ангелы общаются с душами, предупреждая о неприятностях, а также подавая знаки, которые помогают найти путь к счастью и процветанию.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили
Исследования вакцины от коронавируса в России проведут на 60 добровольцах
Исследования вакцины от коронавируса в России проведут на 60
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня в Иерусалим
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня
«Было за нее страшно»: очевидцы о скандале Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
«Было за нее страшно»: очевидцы о скандале Павла Прилучного и Агаты
Телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на карантине детям
Телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12
Названо лучшее пшено
Названо лучшее пшено
Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике со своей экс-женой Сарой Фергюсон
Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике со
Кто убил Лору Палмер? Сериалу "Твин Пикс" — 30 лет
Кто убил Лору Палмер? Сериалу "Твин Пикс" — 30 лет
Правительство одобрило законопроект об электронных трудовых книжках
Правительство одобрило законопроект об электронных трудовых книжках
Доктор Мясников рассказал об инфекционной опасности аппаратов ИВЛ
Доктор Мясников рассказал об инфекционной опасности аппаратов ИВЛ

Топ на сегодня

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Еще по теме

Вербное воскресенье в 2020 году: что можно и что нельзя делать 12 апреля
Вербное воскресенье в 2019 году: что можно и что нельзя делать 21 апреля
Вербное воскресенье отмечают православные христиане
Вербное воскресенье в 2018 году: какого числа отмечается Вход Господень в Иерусалим