Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня в Иерусалим

Вадим Карасев

Вербное воскресенье — значимый праздник в православной религии. В этот день верующие молятся Высшим Силам, чтобы обрести защиту и очистить души от негатива.

Праздник Входа Господня в Иерусалим в 2020 году отметят 12 апреля. В этот день верующие соблюдают традиции и предписания церкви, а также готовятся ко вступлению в Страстную неделю, последние семь дней перед Великой Пасхой. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с особенностями праздничного дня, чтобы ненароком не нарушить церковных запретов и не навлечь на себя неприятности.

Как праздновать Вербное воскресенье

Во все времена подготовку к празднику начинали заранее, убирались в жилищах, чтобы встретить Вербное воскресенье в чистоте. В день праздника отказываются от тяжелой физической работы и посвящают время молитвам, а также укреплению семейных уз.

В 2020 году традиционные церковные службы отменяются из-за риска заболеть новым вирусом, поэтому верующим стоит остаться дома. Молитвы возносят перед святыми ликами, а для того, чтобы не упустить ничего важного, церковнослужители предлагают включить трансляции богослужений.

Церковные традиции тесно переплелись с народными обычаями, поэтому многие в день праздника символически бьют родных вербными веточками, прогоняя хвори и болезни. Веточки ставят у образов, сжигая прошлогодние, чтобы обновить защиту и уберечься от невзгод еще на один год.

Молитвы в день Вербного воскресенья возносят не только за здравие, но и за упокой душ близких, покинувших мир живых. У Господа просят даровать умершим Царствие Небесное и простить душам грехи. Молятся и за счастье, а в условиях угрозы пандемии священнослужители призывают помолиться о здравии всех живущих на земле.

Молитвы в Верное воскресенье обладают особой силой, и во все времена в день великого праздника девушки и женщины молились, чтобы небеса помогли зачать и выносить здоровое потомство, не оставили в минуту трудности и помогли найти спутника жизни.

В ночь на Вербное воскресенье запоминают сны. Считается, что в это время они могут быть вещими, и ангелы общаются с душами, предупреждая о неприятностях, а также подавая знаки, которые помогают найти путь к счастью и процветанию.