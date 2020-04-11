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Вирус в политике. США решили помочь Италии "вопреки дезинформации"

Вирус в политике. США решили помочь Италии "вопреки дезинформации"
США готовы помочь Италии для демонстрации лидерства Штатов "вопреки дезинформации России и Китая", сообщило РИА Новости со ссылкой на меморандум, подписанный американским президентом Дональдом Трампом.

В документе говорится, что для американских властей остается приоритетом защита своих граждан, при этом поддержка страдающей от коронавируса Италии должна смягчить последствия кризиса, снизить риск повторной передачи вируса из Европы в США и одновременно продемонстрировать лидерство Соединенных Штатов.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении ложной информации о ней.


сообщило, что в КНР ответили на обвинения США в дезинформации по COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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