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Владелец парижской кофейни дал совет бизнесу на время карантина

Владелец парижской кофейни дал совет бизнесу на время карантина
Владелец парижской кофейни Blackburn Coffee Софиан Хаджими посоветовал своим коллегам за рубежом "быть хитрыми", преодолевая трудности, вызванные закрытием заведений на карантин из-за коронавируса.

"Для кафе и ресторанов сейчас настоящая катастрофа. И ее преодолеют не все - 2019-й год тоже был сложным", - сказал Хаджими РИА Новости. Прошлый год во Франции прошел на фоне многочисленных акций протеста и забастовок, последняя из которых - транспортная, начавшаяся в декабре 2019 года - практически парализовала жизнь Парижа.

"Первым действием властей в связи с эпидемией коронавируса было введение частичной безработицы - власти взяли на себя выплату части зарплат. Это помогло предпринимателям. Я считаю, что и другие меры не заставят себя ждать, но пока в вопросе выживания мы предоставлены сами себе", - добавил владелец кофейни. По его словам, возмущение вызывает тот факт, что предприниматели не получают никакой помощи от своих страховых компаний.

"Последствия карантина можно описать просто: со следующего дня после его введения выручка стала равняться нулю, а в следующие месяцы она будет в два, а то и в три раза меньше запланированной… Восстановление после карантина совершенно точно потребует времени. Это зависит во многом от возвращения туристов - и на это уйдет время", - продолжает Хаджими. Главной своей задачей он видит "сохранить всех работников к открытию кафе после карантина".

# Россия
По материалам: ria.ru

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