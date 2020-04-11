Владелец парижской кофейни дал совет бизнесу на время карантина
"Для кафе и ресторанов сейчас настоящая катастрофа. И ее преодолеют не все - 2019-й год тоже был сложным", - сказал Хаджими РИА Новости. Прошлый год во Франции прошел на фоне многочисленных акций протеста и забастовок, последняя из которых - транспортная, начавшаяся в декабре 2019 года - практически парализовала жизнь Парижа.
"Первым действием властей в связи с эпидемией коронавируса было введение частичной безработицы - власти взяли на себя выплату части зарплат. Это помогло предпринимателям. Я считаю, что и другие меры не заставят себя ждать, но пока в вопросе выживания мы предоставлены сами себе", - добавил владелец кофейни. По его словам, возмущение вызывает тот факт, что предприниматели не получают никакой помощи от своих страховых компаний.
"Последствия карантина можно описать просто: со следующего дня после его введения выручка стала равняться нулю, а в следующие месяцы она будет в два, а то и в три раза меньше запланированной… Восстановление после карантина совершенно точно потребует времени. Это зависит во многом от возвращения туристов - и на это уйдет время", - продолжает Хаджими. Главной своей задачей он видит "сохранить всех работников к открытию кафе после карантина".