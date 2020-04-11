Власти Москвы предупредили «Яндекс» о нарушении указа Собянина

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Власти Москвы предупредили компанию «Яндекс» о том, что предоставление долгосрочной аренды автомобилей каршеринга через сервис компании «Драйв» является нарушением указа мэра города, сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

В настоящее время в приложении сервиса тариф на долгосрочную аренду автомобиля любого класса находится сразу после прогрузки профиля машины. В пресс-службе Департамента транспорта сообщили о том, что компания нарушает запрет на работу сервисов каршеринга, установленный на период с 13 по 19 апреля указом мэра Москвы Сергея Собянина. «Нарушают, и мы уже связались с «Яндексом», нам обещали принять меры, мы подождем понедельника. По указу мэра каршеринг не должен работать. Будем следить за этим с полицией», — сказали в пресс-службе.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым, оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр города подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.