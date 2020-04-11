Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Воды почти нет, все заросло травой: в сети показали свежие фото Северо-Крымского канала

Воды почти нет, все заросло травой: в сети показали свежие фото Северо-Крымского канала

Воды почти нет, все заросло травой: в сети показали свежие фото Северо-Крымского канала

В сети появилось новые фото Северо-Крымского канала, сделанные на территории Херсонской области. Напомним, ранее стало известно, что в Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище, которое некогда было одним из крупнейших искусственных водоемов полуострова и полностью обеспечивало водой не только Симферополь, но и близлежащие населенные пункты.

Автор снимка, блогер с ником Гошик Винницкий отметил, что ниже Каланчака воды уже нет.

«Вода в Крымском канале только для орошения полей Херсонщины», — констатировал блогер.

Впоследствии он отметил также, что вода в Крым пойдет только после того, когда последняя «лаптеногая сволочь» оттуда выметется.

Напомним, уже в первые дни на посту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметился скандальным заявлением о том, что Украина может давать воду на полуостров в случае, если крымчане будут в этом нуждаться.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили
Исследования вакцины от коронавируса в России проведут на 60 добровольцах
Исследования вакцины от коронавируса в России проведут на 60
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня в Иерусалим
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года: праздник Входа Господня
«Было за нее страшно»: очевидцы о скандале Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
«Было за нее страшно»: очевидцы о скандале Павла Прилучного и Агаты
Телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на карантине детям
Телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12
Названо лучшее пшено
Названо лучшее пшено
Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике со своей экс-женой Сарой Фергюсон
Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике со
Кто убил Лору Палмер? Сериалу "Твин Пикс" — 30 лет
Кто убил Лору Палмер? Сериалу "Твин Пикс" — 30 лет
Правительство одобрило законопроект об электронных трудовых книжках
Правительство одобрило законопроект об электронных трудовых книжках
Доктор Мясников рассказал об инфекционной опасности аппаратов ИВЛ
Доктор Мясников рассказал об инфекционной опасности аппаратов ИВЛ

Топ на сегодня

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Еще по теме

Украина «технически готова» возобновить подачу воды в Крым
Эксперт: Жители Херсонщины могут выйти на референдум о возвращении к России
В Крыму отметили, что вода после перекрытия Украиной канала стала лучше
Дамба практически достроена: Украина технически сумеет подавать воду в Крым осенью 2018-го