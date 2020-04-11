Воды почти нет, все заросло травой: в сети показали свежие фото Северо-Крымского канала

Лидия Мартынова

В сети появилось новые фото Северо-Крымского канала, сделанные на территории Херсонской области. Напомним, ранее стало известно, что в Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище, которое некогда было одним из крупнейших искусственных водоемов полуострова и полностью обеспечивало водой не только Симферополь, но и близлежащие населенные пункты.

Автор снимка, блогер с ником Гошик Винницкий отметил, что ниже Каланчака воды уже нет.

«Вода в Крымском канале только для орошения полей Херсонщины», — констатировал блогер.

Впоследствии он отметил также, что вода в Крым пойдет только после того, когда последняя «лаптеногая сволочь» оттуда выметется.

Напомним, уже в первые дни на посту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметился скандальным заявлением о том, что Украина может давать воду на полуостров в случае, если крымчане будут в этом нуждаться.