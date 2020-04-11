Всю Москву помоют от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию уличных территорий для борьбы с распространением коронавируса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

Коммунальщики помоют дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Также тщательно обработают общественные туалеты, площади у многофункциональных центров, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Большую часть территорий обработают механизированных образом, в работах задействуют более четырех тысяч единиц техники. В особо сложных местах дезинфекцией займутся комплексные бригады.

Для обработки используют препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. По словам Бирюкова, они безопасны и постоянно используются в школах, детских сада, на предприятиях общественного питания, чтобы обрабатывать контактные поверхности.

10 апреля в Москве умерли восемь человек в возрасте от 39 до 84 лет. Таким образом, общее число скончавшихся с коронавирусом в Москве составило 58. По всей стране зарегистрированы 102 летальных эпизода.

Врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия в России завершится только к началу июня.